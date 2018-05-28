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國泰航空(00293)表示，不會完全排除發展廉航的可能性。

國泰顧客及商務總裁盧家培接受本地報章訪問時指，公司對營辦廉航「never say never」(永不說永不)，提及現時全服務與廉航界線逐漸模糊，會繼續思考探索廉航模式，意味或會在現有業務加入部分廉航元素。

盧家培指出，廉航會推出類似於全服務航空公司提供的增值服務，而全服務航空公司也會提供一些實惠價格的機票，例如國泰每周二的fanfares、亞洲萬里通飛行里數更實惠等等。

因此，他稱，公司雖無完全轉型廉航的打算，但也一直取長補短。