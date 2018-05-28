香港財經

政府統計處公布，本港4月整體出口按年升8.1%，遜於市場預期增9.2%；進口則升11.1%，則優預期增11.9%。

本港4月商品整體出口貨值為3302億元，按年上升8.1%。商品進口貨值為3772億元，按年上升11.1%。4月有形貿易逆差469億元，相等於商品進口貨值的12.4%。

期內，輸往亞洲的整體出口貨值上升7.2%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升27.8%、新加坡升15%、中國升12.9%、泰國升12.6%，和馬來西亞升10.4%。另一方面，輸往印度和南韓的整體出口貨值則錄得跌幅，分別下跌49.5%和2%。

今年首4個月，商品整體出口貨值按年上升9.3%。同時，商品進口貨值上升10.7%。有形貿易逆差1768億元，相等於商品進口貨值的12.2%。

政府發言人表示，受惠於環球需求強勁，4月的商品出口維持顯著的按年增長，輸往大部分主要市場的出口較去年同期明顯上升。

發言人進一步指出，展望未來，環球經濟目前的增長勢頭料會持續，在短期內應有利於香港出口表現。然而，外圍環境仍有不明朗因素，包括貿易保護主義升溫、美國貨幣政策正常化的步伐以及地緣政治局勢，政府會繼續密切留意有關發展。