餐飲連鎖店太興集團據報已委聘交銀國際安排上市事宜，擬今年內掛牌，初步計劃集資約1億美元(約7.8億港元)。
本地報章引述消息指出，集團主席陳永安連環出售舖位，疑為上市鋪路。
報道指出，陳永安在兒子陳家強積極游說下終於計劃將太興上市。據悉，陳氏父子在該集團分工有序，陳永安專注打理太興燒味，陳家強主要負責集團旗下所有副品牌。
集團旗下包括太興燒味、茶木、靠得住及錦麗等品牌。陳永安去年曾表示，集團具備上市條件，但暫無集資需要，待數年後才會考慮有關事宜。
今日 15:49 香港財經
餐飲連鎖店太興集團據報已委聘交銀國際安排上市事宜，擬今年內掛牌，初步計劃集資約1億美元(約7.8億港元)。
本地報章引述消息指出，集團主席陳永安連環出售舖位，疑為上市鋪路。
報道指出，陳永安在兒子陳家強積極游說下終於計劃將太興上市。據悉，陳氏父子在該集團分工有序，陳永安專注打理太興燒味，陳家強主要負責集團旗下所有副品牌。
集團旗下包括太興燒味、茶木、靠得住及錦麗等品牌。陳永安去年曾表示，集團具備上市條件，但暫無集資需要，待數年後才會考慮有關事宜。
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