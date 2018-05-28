香港財經

港滙回穩，港元3個月拆息則創近10年高。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)回落至0.9814厘，結束兩連升；3個月息則升至1.7583厘，創2008年底以來新高。

隔夜息續升至0.1982厘；1星期及兩星期拆息則分別報0.5018厘及0.66厘。

長息方面，半年期息報1.8958厘；1年期報2.2991厘。

據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時22分，港滙報7.8442，高見7.8429。