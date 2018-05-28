港滙回穩，港元3個月拆息則創近10年高。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)回落至0.9814厘，結束兩連升；3個月息則升至1.7583厘，創2008年底以來新高。
隔夜息續升至0.1982厘；1星期及兩星期拆息則分別報0.5018厘及0.66厘。
長息方面，半年期息報1.8958厘；1年期報2.2991厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時22分，港滙報7.8442，高見7.8429。
今日 11:36 香港財經
港滙回穩，港元3個月拆息則創近10年高。
據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)回落至0.9814厘，結束兩連升；3個月息則升至1.7583厘，創2008年底以來新高。
隔夜息續升至0.1982厘；1星期及兩星期拆息則分別報0.5018厘及0.66厘。
長息方面，半年期息報1.8958厘；1年期報2.2991厘。
據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時22分，港滙報7.8442，高見7.8429。
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