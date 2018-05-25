今日 01:18
香港財經
港股直擊
夜市期指收報30580點，跌64點，較昨日恒指收市30588點，低水8點，成交30438張。
夜市國指期貨收報12034點，較昨日國指收市低水14點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
白石角新盤戰 嘉熙462萬入場
今日信報
特朗普突取消美朝峰會 即提核震懾
隱沒的南石頭
許曉暉
｜
今日信報
大市無方向 板塊有異動
恒昇
｜
今日信報
淺談建構價值股名單方法
伊馬仕
｜
今日信報
Bitcoin, human stupidity and the US$82 mln pizza order
Peter Sabine｜ EJ Insight
小奶狗KO小鮮肉
StartupBeat
金管局應恪守貨幣局機制原則
祈連活(John Greenwood)
｜
財富管理
黃大仙下邨公屋595萬易手 膺公屋王
地產新聞 ｜ 昨日 18:04
港交所修規 主板停牌18個月後除牌
香港財經 ｜ 昨日 18:34
德銀冀新秀麗就狙擊指控再作交待
香港財經 ｜ 昨日 16:49
港股兩周挫534點 波幅市個股突出
港股直擊 ｜ 昨日 17:18
官媒斥民眾金融急瀉為市場敲響警鐘
香港財經 ｜ 昨日 19:05
國美零售首季盈利跌17%
重要通告 ｜ 昨日 17:21
【異動股】民眾金融彈兩成 全通復牌升19%後倒挫
港股直擊 ｜ 昨日 15:14
新世界發展委薛南海蘇仲強為執董
重要通告 ｜ 昨日 17:35
吉利料內地降汽車關稅對銷售影響微
港股直擊 ｜ 昨日 18:17
恒指收市跌172點 險守30500水平
港股直擊 ｜ 昨日 16:20
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞