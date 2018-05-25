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滙控傳大舉招兵買馬 拓內地亞洲股票業務

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滙豐控股(00005)據報大舉「招兵買馬」，擴張中國的亞洲股票業務。

外電引述知情人士透露，滙控繼續在亞太地區為其股票業務擴展人手，向德銀、花旗等管理層挖角。

知情人士表示，滙豐聘請了德銀的郭雁婷作為董事總經理，主要負責中國的亞洲股票銷售。花旗集團的王偉剛和中信里昂的Vivek Gandhi也將加入滙控，分別派駐香港和新加坡。

該人士稱，滙豐聘請人手旨在提振香港和內地的股票銷售業務，並改善其在亞洲的對沖基金業務，同時加強在中國的證券業務。

滙豐駐香港發言人對此不予置評。

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