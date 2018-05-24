香港財經

近日出現第二輪港元觸發7.85弱方兌換保證，金管局副總裁李達志在《匯思》撰文稱，隨着市場上港元減少，拆息趨升是大環境，息率走向須視乎後市資金流向和外圍環境，但加息步伐應不會太急，由於銀行體系持有大量外匯基金票據，可有效緩衝利率過於波動的情況。

美國聯儲局將於6月中議息，市場普遍預期今次加息機會十分高。李達志表示，有機會令港元滙價於未來一段時間繼續偏軟，導致資金持續流出，可以預期未來一段日子，可能會經常看到金管局承接港元沽盤，這是聯滙設計的一部分。

對於本港銀行總結餘快跌穿1000億元，李達志認為，1000億或500億是所謂「齊頭」數字，總結餘不同股市，沒有「心理關口」，更沒有失守與否的問題，息率也不存在與總結餘水平直接掛鈎的關係。

李達志指出，銀行不是單純看着總結餘的數字來決定上調存貸利率與否，而是更看重自身的資金狀況、借貸成本、貸款市場的需求，以至後市資金流向和外圍金融環境變化等因素，並不是簡單的直線關係。

他稱，資金流出是因為港元流動性過剩而出現套息活動所致，當流動性回到正常狀態，適合當其時的經濟和金融狀態，就會穩定下來。總結餘多少並不是問題，市場會找到一個平衡點，聯滙設計包括貼現窗等足以讓市場在不同情況下暢順運作。