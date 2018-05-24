香港財經

瑞士洛桑管理學院(IMD)公布2018年全球競爭力報告，前五名組成不變，但香港排名失落首位，跌至第2位；美國則連升3位排名登上榜首；新加坡維持第3位；瑞士排名上升1位至第4；至於去年排第2的瑞士跌至第5位。

香港在「政府效率」和「營商效率」均連續4年排名第1。受惠於高於趨勢的經濟增長，香港在「經濟表現」的排名由第11位升至第9位。然而，「基礎建設」的排名由第20位降至第23位。

政府發言人表示，報告再次肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一，面對其他經濟體的激烈競爭，香港必須繼續努力鞏固競爭優勢，包括優良的法治傳統、自由開放的市場、高效的公營部門，以及穩健的體制。政府會更積極發揮「推廣者」和「促成者」的角色，以前瞻和策略性的角度推動經濟多元發展和提升香港的人力資本，擴闊香港的經濟基礎。

發言人稱，香港銳意推動創新科技作為經濟的新引擎，近年投入大量資源提升科技基建、完善初創企業生態環境，以及滙聚及培育更多創科人才。此外，隨着全球經濟重心「西向東移」之勢確立，中國和亞洲地區繼續會是環球經濟的火車頭。香港可以在國家「十三五」規劃、「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展中扮演獨特角色，而這些重要機遇均會為香港經濟注入新動力。

中國在全球競爭力躍升5位至第13；台灣排名下跌3位至第17；英國則由第19位跌至第20位。

該報告是根據「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」四項競爭力因素對各經濟體作評估，每項因素都由五項子因素所組成。