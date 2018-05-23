香港財經

港交所(00388)行政總裁李小加發表網誌指出，作為一個服務實體經濟的資本市場，不能光想着怎麼在企業富貴時錦上添花，更應該考慮如何為推動社會進步的行業雪中送炭。生物科技行業的發展關係着人類的命運，作為中國的國際金融中心，香港應該在這一重大科技革命中擔當重任，發揮資本市場的優勢，為生物科技行業雪中送炭。

不過，他表示，除了產品研發周期長及研發失敗風險高外，投資生物科技板塊可能面臨兩大市場風險，包括股價波動風險及內幕交易的風險，主要是公開訊息比較有限，產品獲批的可預見性非常低，內幕交易的空間顯著高於其他行業。

李小加強調，投資者在買賣生物科技公司的股票之前，一定要仔細研究上市公司的產品研發、臨床實驗結果和監管程序等細節，為自己的投資負責。建議對於生物科技了解有限的散戶投資者應該先觀察再試水，在機構投資者與上市公司充分互動和博弈、形成穩定的價格趨勢之後再逐步嘗試。

他又稱，生物科技板塊的啟航來之不易，需要共同珍惜及守護。因此，希望能夠與業界多做一些生物科技的投資者教育工作，幫助投資者走近生物科技行業，也歡迎市場各界多提寶貴建議，不斷完善對生物科技類上市公司的披露要求和監管。

最後，他相信，假以時日，香港一定可以發展成為一個孕育生物科技創新的搖籃。