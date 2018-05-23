香港財經

數碼通(00315)與啟勝管理服務，在環球貿易廣場(ICC)推出窄頻物聯網(NB-IoT)智能物業管理方案。

根據方案，將透過整合連接感應器的網絡，應用在後勤支援服務及控制中心，包括水管滲漏監測系統、門把感應器、空氣質素監測系統和照明控制等，端到端數碼連接將有助ICC提升物管工作效率及效能。

數碼通科技總裁鄒金根表示，透過創新和以客戶為本的ICT方案，迎合不同企業的業務需要。

啟勝董事林文柏稱，於ICC採用創新的ICT應用方案，以尖端技術來提升效率和提供客戶服務。