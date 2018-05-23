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澳門爛尾樓盤「海一居」收地案，保利達資產(00208)司法上訴終審敗訴。

澳門終審法院合議庭在判詞中提及新舊《土地法》問題，認為不能說新舊《土地法》不清晰。鑑於臨時批給的期限是25年，這是最長期限，但也是常用期限，立法者沒有考慮過土地在這個期限內仍未被利用的可能性。

判詞又指，利用期限一般為18個月至48個月，「海一居」收地案中相關利用期限則是96個月，十分少見。

澳門住宅發展項目「海一居」的地皮，25年發展期限在2015年底屆滿，澳門政府按《土地法》收回土地。