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今日 12:18 香港財經

尚乘夥天津物產集團拓金融服務等合作

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尚乘集團與天津物產集團簽署全面戰略合作協議。

根據協議，雙方將發揮各自優勢，在津港兩地打造包括保險及保險經紀、國際資本市場投融資安排、融資租賃和保理等綜合金融服務為支撑的境內外綜合金融服務平台，促進貿易、物流、金融及新經濟產業協同發展。

尚乘集團董事長兼總裁蔡志堅表示，兩個集團業務優勢互補，雙方的深入合作，將進一步促進雙方的戰略聯動和協同發展。

天津物產集團總經理張曉軒稱，合作將充分發揮金融與貿易，及物流相互支撐的經營模式，持續優化集團現有業務和資產組合，並不斷開拓新興產業。

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