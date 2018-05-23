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內地媒體引述消息稱，小米已確定香港上市的基石投資者人選，投行已向市場展開首輪招股詢價，估值區間630億至680億美元(約4914億至5304億港元)。

據被詢價的投資者透露，小米已確定基石投資者人選，包括數家重量級國際投資機構，也包括中國國資。每家基石投資者均由雷軍親自拜訪敲定。小米基石投資者中或包括新加坡政府投資公司和中國人壽。

據報，小米預計兩周內開始路演，啟動招股。

小米對消息不予置評。

小米是首家以同股不同權架構在香港申請上市的公司，目前正待港交所審批。