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騰訊(00700)主席馬化騰首次提出，騰訊將與合作夥伴構建「智聯網」，幫助各行各業建立自己的超級大腦，讓AI(人工智能)像智能操作系統般無處不在。

馬化騰在騰訊「雲+未來」峰會上指，騰訊將圍繞人、物、服務建設「人聯網」、「物聯網」和「智聯網」這3張網。具體來看，「人聯網」是指騰訊將基於全平台的用戶連接建設一張網，包括企業用戶和政府、機構等。

第二張網是「物聯網，要做好物理世界和數字世界的連接。馬化騰指出，二維碼就是連接數字世界和現實世界最方便的通道。騰訊內部已經成立AI實驗室等，並將在語音辨識、圖像識別等研發上投入更大精力。

關於「智聯網」，馬化騰說，未來騰訊在雲、邊、端將借助「超級大腦」形成靈活調配資源的智能「智聯網」。

馬化騰指出，「超級大腦」可以看作是讓AI無處不在的智能操作系統，希望未來的雲、AI等能力能夠從冰塊變成水自由流動調配，這就需要借助「超級大腦」，騰訊希望能夠借助超級大腦為醫療、消防等行業提供有針對性的解決方案。

他總結說，3張網建設的目的是打破訊息孤島，幫助不同使用者建立「連接」；用數字工匠精神，致力於更底層技術；以及與合作夥伴構建「智聯網」，幫助各行各業建立自己的超級大腦。