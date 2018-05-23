港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股向下，道指跌178點，報24834。特朗普就中美貿易及美朝會晤可能推遲的言論，令市場憂慮政經局勢轉壞。港股昨日假期休市，今早甫開曾挫逾兩百點。

恒指低開42點，報31191，開市後跌幅隨即擴大，截至10時2分，恒指曾跌270點，報30963，回試10天線(約31051)以下水平。

國企指數低開15點，報12333，最新跌136點，報12213。

內地股市回軟，上證指數報3190，跌23點或0.74%。

友邦(01299)為今早表現較差之重磅藍籌，最新跌2.1%，報71.9元。

騰訊(00700)周一跑輸大市，今早則反彈，最新升1.2%，報413元。

滙控(00005)今早亦堅挺，高開0.6%，報78.25元，最新升0.2%，報77.95元。

內地7月調低汽車進口關稅至15%，同時宣布劃一調低汽車零件進口關稅至6%。進口零件比重較大的汽車製造商造好，華晨(01114)升近半成，北京汽車(01958)升逾2%。汽車經銷商受惠汽車進口關稅下調，中升(00881)曾破頂升逾5%；正通(01728)升逾3%。

美國原油庫存減幅不及預期，另外油組下月或擬提升出口限額，「三桶油」有沽壓，中海油(00883)跌逾3%。

發改委促煤企降價，神華(01088)跌6%；兗煤(01171)急跌逾8%。