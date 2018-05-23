訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:06 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股突挫270點 三桶油煤炭股受壓

放大圖片

隔晚美股向下，道指跌178點，報24834。特朗普就中美貿易及美朝會晤可能推遲的言論，令市場憂慮政經局勢轉壞。港股昨日假期休市，今早甫開曾挫逾兩百點。

恒指低開42點，報31191，開市後跌幅隨即擴大，截至10時2分，恒指曾跌270點，報30963，回試10天線(約31051)以下水平。

國企指數低開15點，報12333，最新跌136點，報12213。

內地股市回軟，上證指數報3190，跌23點或0.74%。

友邦(01299)為今早表現較差之重磅藍籌，最新跌2.1%，報71.9元。

騰訊(00700)周一跑輸大市，今早則反彈，最新升1.2%，報413元。

滙控(00005)今早亦堅挺，高開0.6%，報78.25元，最新升0.2%，報77.95元。

內地7月調低汽車進口關稅至15%，同時宣布劃一調低汽車零件進口關稅至6%。進口零件比重較大的汽車製造商造好，華晨(01114)升近半成，北京汽車(01958)升逾2%。汽車經銷商受惠汽車進口關稅下調，中升(00881)曾破頂升逾5%；正通(01728)升逾3%。

美國原油庫存減幅不及預期，另外油組下月或擬提升出口限額，「三桶油」有沽壓，中海油(00883)跌逾3%。

發改委促煤企降價，神華(01088)跌6%；兗煤(01171)急跌逾8%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。