香港財經 時事脈搏

政務司司長張建宗表示，國家將頒布粵港澳大灣區發展規劃，大灣區建設會為香港發展帶來新機遇，促進新產業多元發展。

國家主席習近平上周作出重要指示，要加強內地與香港在科技上的合作。張建宗在一個活動致詞時表示，這將給予香港青年更多元化就業機會。隨着多項跨境基建落成通車，拉近香港與大灣區的距離，將為年青人提供廣闊發展空間。

張建宗補充，港府致力為青年提供向上流的機會，包括推行青年內地交流資助計劃及實習計劃，有助青年擴闊視野，本財政年度會惠及1.9萬名青年，當中約逾兩成會到大灣區交流。