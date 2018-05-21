訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 19:18 香港財經 國際財經

青建星洲新盤次階段開盤首日沽出六成

青建國際(01240)公布，旗下新加坡項目心樂軒於本月19日(星期六)推出第二階段銷售，開盤首日成交單位達推出項目的60%。

是次項目共推出115個單位，銷售首日成功賣出60%，所售單位平均每平方米售價較項目第一期銷售價亦有上升。心樂軒共擁有516個住宅單位，設有6000平方米的零售空間，以及一家托兒所。去年8月心樂軒首次開盤，銷售首日便將280個單位售罄。

該公司行政總裁王從遠表示，今年新加坡住宅市場持續回暖，未來將致力於為新加坡私宅市場帶來更多標桿型產品。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。