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銀娛(00027)副主席呂耀東認為，日本為現時世界最大仍未開發的博彩市場，目前正密切留意在當地發展機會，亦覺得當地暫時訂出的稅率及入場規限等條件均可接受。

呂耀東指出，日本人的生活習慣與中國人略有不同，例如當地較少夜生活及未特別偏好大型商場，故日後若能在當地發展，綜合渡假村的規劃或要有所不同。

至於菲律賓長灘島項目，因當地政府要封灘整治環境而受拖延。呂耀東指出，過去到訪長灘島時未覺環境特別受到污染，但他不排除某部分地方有需要作整治，惟他亦同意當地發展要有規有序。

他又提到，由於不少客人希望他們能安排到澳門以外的地方玩樂，故決定在長灘島發展。現時亦有安排客人到銀娛有入股的摩納哥蒙地卡羅濱海渡假酒店遊玩。

銀娛在橫琴的發展項目未有太大進展，呂耀東解釋，主因現時出入境政策未能配合到旅客可以多次往來澳門及橫琴，故擔心若在當地興建酒店房間後，市場未能完全消化，因此希望在政策能配合後，再作進一步的發展。而澳門銀河第三、四期仍在規劃中，當中第四期會注入大量的科技元素，如室內場景轉換等，冀能吸引到新世代的客人。

銀娛早前入股永利澳門(01128)母公司永利渡假村約4.9%，呂耀東指有關入股只用了短時間作考慮，惟因應監管規定，故入股少於5%及未擬派員進入董事局。有關投資現已有不俗回報，但仍會作較長期的投資。