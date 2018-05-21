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今日 09:26 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指高開184點 騰訊高開1.4%

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中美雙方於美國時間周六(19日)發表聯合聲明，宣布達成6項共識，貿易戰暫時休戰。

恒指今早高開184點或0.6%，報31232點，成交額暫有25.54億元。

國企指數高開96點或0.8%，報12451點。

騰訊(00700)高開1.4%，報416.6元。

碧桂園(02007)除息，前收市價調整為16.413元，今早高開1.1%，報16.6元。

滙控(00005)再回購近264.6萬股，今早高開0.3%。

友邦(01299)高開0.8%。

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