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今日 08:47 香港財經 時事脈搏

取消強積金對沖 羅致光:保障勞工亦要顧及商界

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勞工及福利局局長羅致光出席電台節目時表示，取消強積金對沖對勞工是長期退休保障，但處理取消對沖時，政府亦要顧及商界，特別是中小微企的需要。

羅致光指出，不少對於對沖有擔憂的人士，都對現時的情況不了解，例如有僱主擔心，僱用了一名僱員10至20年，將來僱員退休，未必有大筆金錢支付長期服務金。

他表示，現時明顯無重大理由要設追溯期，強調生效前的長期服務金仍然可以對沖。

另外，羅致光補充，當政策改變時，政府更加有需要在道義上負責任，問題是政府負責的比例應該是多少，認為社會可以再討論。

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