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行政長官林鄭月娥與廣東省委書記李希及省長馬興瑞會面時表示，期望粵港澳大灣區承先啟後，繼往開來，令香港和廣東省的合作踏上新台階。

林鄭月娥早上到訪廣州高新技術產業開發區科學城，參觀3家分別從事再生醫學科技、物聯網和人工智能技術，以及醫療技術和研發康復機器人的公司，了解香港和廣州企業在科技成果轉化的合作，和香港公司落戶廣州以開拓內地市場的情況。

她表示，希望兩地在創新科技方面能展開官、產、學、研、用的合作，結合政府推動、生產、教育、科研及實踐應用5方面，推動粵港澳大灣區成為國際創新科技中心。

她又稱，要打造國際級的大灣區，兩地在創新方面的合作需要有所突破，而國家主席習近平日前親自批示的中央財政科技計劃項目，對粵港澳大灣區未來發展成國際創新科技中心很有幫助。

她向李希提出，兩地繼續加強青年交流和民心相通方面的工作，令兩地人民擁抱粵港澳大灣區發展。

午後，林鄭月娥到訪天河區港澳青年之家創業基地，考察基地的服務範圍和發展規劃，並與進駐基地的香港青年創業家交流，了解他們在廣州創業的經驗。

她隨後前往規劃中的琶洲互聯網創新集聚區，了解該區作為互聯網技術創新平台的發展，並到廣深港高速鐵路位於南沙區的慶盛站，考察該區的交通網絡和周邊發展。

林鄭月娥結束粵港澳大灣區的考察行程，下午回港。