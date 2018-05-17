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日前宣布香港及澳門高等院校和科研機構可申請中央財政科技計劃項目，以獲經費資助。中大校長段崇智表示，過往中大並不缺乏科研人才，但缺乏財力及物力上的支援，認為今次計劃對科研人員有鼓舞作用。他希望，香港可成為首屈一指的創科中心。

他又指出，中大已成立中國內地發展委員會，以及粵港澳大灣區發展專責小組。同時，中大會加強協調中港兩地創業創科機會。

另外，中大於機械人技術、智慧城市，金融科技及生物醫藥有優勢，未來會鞏固與内地的合作基礎，開拓更具針對性的合作，並積極參與河套區港深創新及科技園的發展。