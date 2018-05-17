香港財經

港元持續疲弱，再度觸及弱方兌換保證水平，金管局5月16日在紐約交易時段，最少兩次入市承接港元沽盤，合共買入94.99億港元，以捍衞香港聯繫滙率制度，本周五銀行體系結餘將會減少至1174.31億元。

金管局一個月內已最少第16度出手承接港元沽盤，本周二已買入15.7億港元，為4月18日以來再次出手。

美元續呈強，ICE美滙指數在美市尾段升0.2%，報93.411，是今年以來最高水平。市場關注美國經濟強勁、通脹預期升溫，聯儲局或加快加息步伐，對美元有支持。美元強勢為港元增加沽壓。