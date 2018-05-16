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招商局集團旗下博時基金，聯同東方證券(03958)旗下東方資產管理(香港)推出「博時－東方紅大中華債券基金」，同時投資在岸和離岸大中華債券。該基金入場費為1萬元人民幣，管理費約0.75%至1.5%。

東方資產管理資產管理部副主管朱啟表示，該基金從上周四(10日)成立至今，管理資金規模不足1億美元。他稱初期為保證基金表現，基金規模會限制於2億至3億美元之間。

朱啟解釋，該基金的投資標準是尋求同一債券發行人的境內外不同定價和收益產品，從中選擇較佳回報者。他舉例兗州煤(01171)部份企業在岸債券的評級為AAA，收益率達5.38%，但兗煤在離岸發債評級最低只有B+，收益率7.48%，在岸比離岸收益遜210點子；反之，鎖江交投在岸債券評級獲AA，收益率8.16%，但離岸債券最低僅獲BB評級，收益率6.99%，意即其離岸債收益率較在岸多117點子。

朱啟補充，離岸債券的級別會參考三大國際評級機構標準，但在岸債券的評級方面，除了參照國內評級機構之外，亦會在基金內部進行調節。

博時基金經理何凱表示，年初以來內地貨幣環境出現寬鬆訊號，尤其4月人行降準後，加上多項監管新規相繼今年落實，該行認為監管加碼的機會不高，市場將受基本因素影響較多，故利率債、高評級信用債較受惠。該行亦認為，美國長期國債仍然有需求，貿易戰和地緣政治風險等帶來的避險需求，亦會抑壓長債利率上升，故該行認為10年期美國國債息率到3厘後，進一步上升空間不大，加息壓力不如想像中大。