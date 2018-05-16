香港財經

評級機構惠譽早前下調對香港銀行業經營環境的評估，指中港聯繫加深為港銀帶來風險。金融管理局副總裁阮國恒在《匯思》撰文，批評報告觀點立論缺乏客觀基礎，強調與內地當局溝通合作，不代表金管局缺乏能力或獨立性。

阮國恒表示，要評估香港的宏觀審慎風險，應考慮監管機構的政策回應和銀行體系的穩健程度。單看私營部門信貸佔GDP比率高，便認定香港是全球三大最容易出現宏觀審慎風險地區，忽略監管機構的政策回應，漠視香港銀行位於國際前列的穩健營運之實際數據和指標，未免以偏概全。

對於本港銀行貸款內地業務佔比上升造成風險，他認為，若因為香港銀行內地相關貸款佔比較高，就斷定香港銀行面對很大風險，是明顯不了解中國的經濟情況，亦忽略了香港銀行過去十多二十年累積的風險管理經驗。

此外，對於有指金管局需依賴內地監管機構，監管香港銀行的內地業務，因此失去獨立性。阮國恒強調，金管局監管歐美銀行時會與美國聯儲局、英倫銀行和歐洲央行保持緊密聯繫，監管內地銀行時會與中國銀保監合作。溝通合作不代表金管局缺乏能力或獨立性，去監管海外銀行在港業務或香港本地註冊銀行的海外業務。

他批評，若因為金管局與內地監管當局溝通合作，便認為金管局失去獨立性，實在是對國際監管當局跨境合作的通行做法和安排未有充分認識。