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今日 10:12 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股再挫逾300點 騰訊友邦拖累

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隔晚美股向下，美國十年期國債息率再度升穿3厘水平，道指收跌193點，報24706點，結束八連漲。港股昨日六連升斷纜後，今早繼續向下。

恒指低開137點，報31014，開市後高見31032，之後跌幅擴大，暫時見最多跌333點，低見30818，回落至100天線水平(約30858)，截至10時6分，恒指跌307點，報30845。

國企指數低開61點，報12379，最新跌114點，報12326。

內地股市昨日造好，今日回軟，上證指數報3177，跌14點或0.46%。

騰訊(00700)今日公布季績，昨日股價收跌3.4%，再度破穿400元，今早輕微高開0.6元，報398.6元，開市未幾即倒跌，一度跌1.9%，低見390.6元，最新報392.4元，跌1.4%。

滙控(00005)相對硬淨，無升跌，報77.95元。

友邦(01299)亦有份拖累大市，一度跌逾2%。

內銀股向下，建行(00939)跌近1%；招行(03968)跌近2%。

新地(00016)以近252億元投得最新啟德地皮，股價現跌1.9%，報126.5元。

個股方面，民眾金融科技(00279)昨日洗倉式暴跌逾五成，連跌十日後，今早仍未止瀉，一度再急跌三成二，低見0.179元，最新跌兩成，報0.212元。

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