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今日 18:25 香港財經

李嘉誠:投資Spotify所得均用於基金會

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李嘉誠基金會主席李嘉誠與Spotify創辦人Daniel Ek在香港見面。

見面期間，兩人回想起9年前於倫敦初晤時，李嘉誠笑說當年25歲的Daniel故作成熟，但聽到他的心路歷程和宏願後，認為Daniel有原則，為人真誠，決定無論Spotify成功與否，也會參與其A輪投資。

Daniel則憶述，不可思議的是80歲的李嘉誠對初創公司和串流技術的興趣。

Spotify已成功上市，李嘉誠表示，投資在Spotify所賺的一分一毫，都會用於基金會的公益項目上。

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