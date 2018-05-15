香港財經

恒生銀行(00011)推出為商務理財服務而設的人工智能Chatbot「BERI」， 由明日起為客戶提供服務。

BERI能處理客戶就恒生商務理財服務的一般查詢，包括存款及綜合戶口、現金管理服務，以及自動櫃員機 、電話理財、商業e-Banking和分行服務網點等服務渠道資料。BERI亦能為擬開立戶口的客戶，提供相關的開戶程序及要求等資訊。

恒生商業銀行業務總監林燕勝表示，新推出的人工智能助理BERI， 令該行更能在快速轉變的經營環境中，透過數碼服務滿足客戶不斷變化的業務需要。