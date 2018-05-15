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今日 11:19 香港財經

陳德霖:有足夠能力維持港滙穩定

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金管局總裁陳德霖表示，隨着未來美國聯儲局加息，港美息差將拉闊，港元隨時再獨及弱方兌換保證水平，金管局有足夠能力維持港滙穩定，應付資金大規模流動，呼籲市場毋須擔心。

他指出，自4月12日至今，金管局共沽出65億美元，買入510億港元，是聯滙制度下的正常運作。他表示，觸發兌換保證為港元利息正常化提供條件，有利香港經濟及金融市場持續健康發展。

陳德霖認為，預期港元超低利率持續是不切實際，呼籲市民借貸時要衡量各種因素，小心管理好利率及市場波動風險。

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