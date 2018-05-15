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今日 10:28 香港財經

劉怡翔:鐵塔上市規模可與小米競爭

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財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，港交所新上市制度生效兩周，小米以新上市制度形式申請上市，而內地三大電訊商合資的鐵塔公司亦已提交上市申請，規模上能與小米競爭。

市傳小米和鐵塔公司上市集資額均是100億美元(約780億港元)。

他重申，香港市場革新的同時，必須保持良好市場質素。

他表示，內地近年發展迅速，去年國內生產總值已逾12萬億美元，佔全球經濟15%。過去五年，中國經濟增長對世界經濟貢獻一直超過30%，而在創新科技、綠色經濟等多個範疇具有世界領導地位，亦是創新科技公司發展的活躍地。

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