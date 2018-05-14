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今日 18:35 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】癌症藥物開發商思路迪擬上市籌39億

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內地癌症藥物開發商思路迪(3D Medicines)據報赴港上市。

外電引述知情人士透露，思路迪正計劃最快今年第四季在港上市，或尋求集資5億美元(約39億港元)。

知情人士表示，上市計劃仍在初期階段，細節或有變。

思路迪對此拒絕置評。

據官方網站資料顯示，思路迪在2010年成立，與國內200多家三甲醫院合作，為不同人群提供完善的腫瘤診療一體化產品和服務，包括覆蓋唾液、腫瘤組織和血液來源樣本的檢測。該公司的抗腫瘤新藥研發管線，涵蓋免疫治療及其它靶向治療。

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