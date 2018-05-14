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港鐵(00066)主席馬時亨以私人身份投資叙福樓(01978)，將認購叙福樓800萬元股份，成為基礎投資者，800萬元股份

馬時亨表示，與叙福樓主席黃傑龍相識多年，認為黃氏具魄力及聰明，加上叙福樓的餐飲業務多元化，與另一本地大型餐飲集團美心一樣具有實力，故決定入股支持。

此次為馬時亨第二次投資本地餐飲業，對上一次為1992年以100萬元投資元氣壽司，後於2006年賣盤予美心，累計回報高達60倍。

馬時亨表示，雖然其在叙福樓的投資禁售期只有6個月，但看好其業務發展，已計劃作長期投資。