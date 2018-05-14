香港財經

富衛據報進軍內地保險市場。

中國證券網報道，上海市金融辦訊息顯示，富衛人壽保險(百慕大)公司等，向中國銀保監會提交籌建富衛人壽保險公司的申請材料。

擬在上海籌備的這家富衛人壽保險公司，為合資人身險公司，富衛人壽保險(百慕大)公司持股比例51%，另兩家中資企業合計持股49%。

富衛人壽保險(百慕大)公司是瑞士再保險、盈科拓展集團等持股的富衛集團全資子公司。

若申請能盡早獲批，富衛人壽保險公司則有望成為中國擴大保險業對外開放後，獲批的第一家持股比例達到51%的合資人身險公司。