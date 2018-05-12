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今日 17:47 香港財經 中國財經 時事脈搏

林鄭冀川港共同助力一帶一路建設

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行政長官林鄭月娥表示，希望香港與四川聚焦3方面深化合作，包括共同助力「一帶一路」建設、把握「雙創」發展機遇，以及促進民心相通。

正訪問四川的林鄭月娥表示，今年是國家改革開放40周年，也是汶川地震十周年，在此提升川港合作層次，別具意義。

林鄭月娥稱，香港將發揮「一國兩制」下的獨特優勢，參與「一帶一路」建設。四川是國家西部重要的經濟樞紐及金融中心，對國家推進「一帶一路」建設有策略重要性，而香港是國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐，在各地市場建立廣泛的聯繫，還擁有大量熟悉國際法規的專業人才，兩地優勢互補，讓川港企業合作，並船出海，共拓商機。

目前，成都正大力推進地鐵網絡建設，而成都天府國際機場亦在建設中。林鄭月娥表示，香港在建設、管理和營運機場和鐵路方面，擁有豐富的經驗及與國際接軌的管理制度和專業人才，可以為四川提供相關服務。

她又透露，特區政府已經邀請四川省組織代表團於今年6月赴港參加第三屆「一帶一路」高峰論壇，並可應四川企業的項目需求，安排參加投資及商貿配對環節，以及「一對一項目對接會」。

四川省委書記彭清華則表示，多年來川港合作碩果累累，香港已是四川第一大外資來源地、第四大貿易夥伴，希望兩地借「川港合作平台」，把因汶川地震災後重建而建立的短期專項合作模式，提升為長效全面合作機制事宜。

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