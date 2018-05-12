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高級公務員協會主席黃孔樂建議，政府在考慮加薪時應考慮公務員士氣及政府盈餘等因素，長遠檢討是否需要扣減增薪額開支。

黃孔樂引述政府向工會表示，2017/18年度公務員遞增薪額開支，高層員工為1.19%，中層員工為1.12%，低層員工為2.05%。今年私人市場預料平均加薪3.5%至4%，在扣減遞增薪額開支後，公務員預計加薪2%至3%。

他指出，去年加薪幅度低於通脹，公務員已經覺得不公平，考慮到今年政府盈餘及香港經濟狀況較好，期望今年加薪不低於5%，亦不應低於通脹。