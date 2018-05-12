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今日 09:50 時事脈搏 香港財經

土地供應專責小組促盡快解決土地供應問題

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對於最新公屋輪候時間增至5.1年，身兼土地供應專責小組成員的公屋聯會前主席王坤出席電台節目時表示，數字反映悲哀情況，認為社會要盡快取得共識，解決土地來源問題。

另一小組成員、團結香港基金副總幹事黃元山亦認為，目前市民住得細、貴和迫，主要因為自2000年後，以填海等方式造地的數量大減，認為需要重新在維港以外填海造地。

此外，另一名小組成員、港大地理學系副教授吳祖南稱，本港能夠做到發展及保育取得平衡，但郊野公園受法例保護，發展仍然是敏感問題，門檻亦會較高。

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