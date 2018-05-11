香港財經

港滙持續走弱，再度觸及7.85的弱方兌換保證水平。

據路透報價系統顯示，截至本港傍晚6時，港滙報7.85。彭博報價系統亦顯示港滙曾弱見7.85。

港滙在周二、周三也曾觸及7.85水平，惟暫未有促使金管局承接沽盤。