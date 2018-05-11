香港財經

本港首季經濟增長遠勝預期，政府公布，香港今年第一季經濟按年實質增長4.7%，遠勝市場預期增3.4%，是2011年次季以來最高，連續第6個季度高於過去10年平均每年2.7%的趨勢增長率。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季急升2.2%，上一季升幅則為0.8%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，由於環球經濟維持普遍良好的勢頭，外部需求增長加快。加上受惠於勞工市場情況理想，及營商氣氛正面，內部需求亦見增強。

他稱，環球經濟普遍良好的勢頭料會在今年持續。內地經濟在首季表現強勁，今年應可保持堅穩的增長態勢。美國經濟受惠於擴張性財政政策的刺激作用，今年亦可望有較快增長。歐羅區和日本近期的指標，顯示當地經濟進一步溫和增長。環球需求增強，應會對亞洲區內的製造及貿易活動有利，香港的出口亦能受惠。訪港旅遊業持續改善，也會為香港的服務輸出提供額外支持。

然而，外圍的不確定因素近期有所增加，尤其值得關注的是美國和其貿易夥伴，尤其是中國之間的貿易摩擦，可能會對環球貿易往來和投資氣氛帶來不利影響。另外，美國料會繼續加息，環球金融狀況因而會出現的變化，亦需要密切留意。

歐錫熊指出，本港內部需求可望繼續保持強韌。就業及收入情況良好，應對本地消費意欲有利，大型企業對短期業務前景的看法更趨正面。基建工程持續進行，以及《財政預算案》的措施，亦會為經濟提供進一步增長動力。

政府表示，香港經濟第一季的實際增長數字較預期強勁。不過，鑑於外圍環境，特別在貿易及金融方面的不明朗因素有所增加，對今年全年實質本地生產總值增長預測維持3至4%不變，將繼續密切留意外圍和本地形勢的發展。

通脹方面，目前強勁的經濟狀況若然持續，可能會在今年內對通脹構成一些上行壓力，但全年合計的通脹率應該仍屬溫和，考慮到今年以來通脹的走向大致與預期相符，維持全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率預測不變，分別為2.5%和2.2%。