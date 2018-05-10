香港財經 港股直擊

長實集團(01113)舉行股東會，李嘉誠退任集團主席，引來大批股東及傳媒前往見證一代香港首富及傳奇人物榮休。李嘉誠於會上表示，對集團前景非常有信心，如無意外，固定收入會很快持續增加，全年收入是派息的數以倍計，而派息一定會增加而不會減少，但世事難料，這秒鐘集團沒有淨負債，他與團隊盡心盡力為股東謀利益。

他續稱，對集團持股是99.99%只買不賣，幾乎是一定不賣，地位與股東無異，而各股東可憑集團往績判斷，應該要對集團未來有信心。

問及出售中環中心後，會否派特別息，李嘉誠指出，出售中環中心「賺好多錢」，但為了集團利益，把套現的資金投資其他國家及地區，投資其他一流建築，相信可收取多100%收入。現時有市場機會，他正在與人接洽當中。

至於新買家叫價拆售中環中心，比買入呎價高出許多，是否「賣平咗」？李嘉誠答稱：「我人工冇得扣喇。我相信team嘅人唔會做錯咁大嘅嘢。我有利潤，人家(買家)滿意，就最好嘅。」

對於樓市面臨挑戰，如地價太貴，李嘉誠表示，做生意任何時間都有困難，作為集團領導人，最差市況時要較小心，好景時也不會過份看好，要預備好最壞的狀況會達到何種境地，「穩健中不忘發展，發展中不忘謹慎，有保障嘅國家就多啲投資，認為依家呢個方針最好。」絕不盲目發展或賭博投機，現時這環境下，要增加固定收入，以高於派息水平為目標。

他說，作投資判斷，考慮如何改善收入，在進行新投資前，最緊要想清楚有何可能失敗的因素，「好嘅嘢諗少啲唔緊要，要諗失敗時會去到邊個程度。一生人，1950年22歲做嘢至今，似乎呢個辦法最好。如果生意前途好好，就搏全力去做，要做到對自己、對股東最有利。」

李嘉誠多次強調其每年僅收取5000元董事袍金，不收花紅及薪酬，有小股東好奇李嘉誠是否有感到不公平，他回應表示，長實上市前已定立宗旨，一定愛自己股東，把股東利益排第一，1972年上市時堅持按招股價下限3元上市，為求沒有任何一個股東有損失，也堅定宗旨不收人工花紅，讓股東開心。發展之初公司節儉，使用坐駕也是用其私人汽車，到公司壯大後才肯買車及添置保安人員。

他說：「最低工資嘅就係我」，但不可要求其「承接人」不收取花紅，這並不公道，而集團不應賺的錢，不應收取的利益，絕對不沾手，「一分一毫都正正當當」，不會向股東及社會做一些值得被人批評的事，「希望公司將來可以繼續行呢條路」。語畢全場股東鼓掌叫好，李嘉誠再度站立致謝。

有許多小股東祝福李嘉誠身體健康兒孫滿堂每天開心，他對此表示「非常多謝，好感動呀！」