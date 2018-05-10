香港財經

李嘉誠退任長和(00001)主席及執行董事職務，於股東會上，李嘉誠多次站立向股東表達感激之情，並向股東作臨別贈言，表示對股東過去對集團的支持，以及對他的厚愛，致以衷心謝意，對於股東對他致誠的祝福，感到十分感動，會向股東派發小禮品作為答謝，並在會後與全體股東大合照。

他說：「希望保持『長江不擇細流』，人個個有感情，作為一個創辦人，呢間公司(長和)唔係我創辦，我買㗎啫，另一間(長實)我創辦，個個都同股東有感情，我1972年創辦長江時，決定咗股票平到幾分之一，低過想要畀我個價錢，佢畀我13蚊，我要嘅只係3蚊，六次會議都係咁樣。我由當時開始，冇攞人工冇攞花紅，依啲係答謝大家，溫溫暖暖嘅感情，能夠永永遠遠喺世界，多謝！」

股東預先登記遞交合共20至30條提問，由司儀整合並歸納出13條問題向李嘉誠及管理層提問。首條問題問到，李嘉誠作為有名的企業家，認為最重要的是甚麼？李嘉誠認為，最重要是衷誠盡力為股東爭取正當入息、正當事業、正當收入，為股東設想，如何有前途、派息合理，把股東利益排在第一位。語畢全場鼓掌逾10秒，李嘉誠則站立致謝。

對於退休有何贈言予接任人李澤鉅，李嘉誠稱，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。

他又透露，過去20年以至未來的歲月，都會增持長和及長實，而由於集團有許多動作，不乏大型計劃在進行當中，故未敢經常增持，以免構成內幕交易，但一定會「有買冇賣」，若他朝有需要出售股份，也會按全體股東利益作考慮，「買要選擇時間，你哋可以日日買，我唔可以日日買。」