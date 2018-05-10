訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:26 香港財經

李嘉誠寄語李澤鉅 對得住股東對得住社會

放大圖片

李嘉誠退任長和(00001)主席及執行董事職務，於股東會上，李嘉誠多次站立向股東表達感激之情，並向股東作臨別贈言，表示對股東過去對集團的支持，以及對他的厚愛，致以衷心謝意，對於股東對他致誠的祝福，感到十分感動，會向股東派發小禮品作為答謝，並在會後與全體股東大合照。

他說：「希望保持『長江不擇細流』，人個個有感情，作為一個創辦人，呢間公司(長和)唔係我創辦，我買㗎啫，另一間(長實)我創辦，個個都同股東有感情，我1972年創辦長江時，決定咗股票平到幾分之一，低過想要畀我個價錢，佢畀我13蚊，我要嘅只係3蚊，六次會議都係咁樣。我由當時開始，冇攞人工冇攞花紅，依啲係答謝大家，溫溫暖暖嘅感情，能夠永永遠遠喺世界，多謝！」

股東預先登記遞交合共20至30條提問，由司儀整合並歸納出13條問題向李嘉誠及管理層提問。首條問題問到，李嘉誠作為有名的企業家，認為最重要的是甚麼？李嘉誠認為，最重要是衷誠盡力為股東爭取正當入息、正當事業、正當收入，為股東設想，如何有前途、派息合理，把股東利益排在第一位。語畢全場鼓掌逾10秒，李嘉誠則站立致謝。

對於退休有何贈言予接任人李澤鉅，李嘉誠稱，要盡力為股東爭取最好成績，成績要正正當當，對得住股東之外也要對得住社會。

他又透露，過去20年以至未來的歲月，都會增持長和及長實，而由於集團有許多動作，不乏大型計劃在進行當中，故未敢經常增持，以免構成內幕交易，但一定會「有買冇賣」，若他朝有需要出售股份，也會按全體股東利益作考慮，「買要選擇時間，你哋可以日日買，我唔可以日日買。」

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。