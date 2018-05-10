香港財經 港股直擊

長和(00001)正午12時舉行股東會，11時40分會場便已坐滿小股東，要由職員安排前往樓上餐廳觀看直播。

但仍有不少小股東以各樣理由嘗試入內，希望一睹主席李嘉誠退休臨別時的風采，場面未算混亂。