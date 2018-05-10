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九倉(00004)主席兼常務董事吳天海表示，於今年首季共投資400億元，主要投資於本地地產、內地地產及上市公司股票，各佔三分一。

九倉所投資的股票中，包括有本地地產股及CME2(通訊、媒體及娛樂)等新經濟龍頭股份。吳天海指出，有關投資有「上車」的概念，主因集團長遠會投資在本地地產及新經濟項目，但由於仍在物色投資目標，故暫時將資金泊於該類型股份，日後有合適的投資項目就可以「換車」。

他提到，現時本地地產股的股價較其資產值有折讓，投資在此相當於以折讓價買地，加上有股息分派，但強調有關的做法只屬短中期的安排。

海航投得的四幅啟德地，已出售三幅，其中一幅由九倉母公司會德豐(00020)投得。問及會否有意購入海航手上餘下一幅啟德地皮時，吳天海稱若有合適機會，不排除購入。

至於新經濟的投資，他指出，會考慮投資中、美兩國的新經濟企業，主打本港的新經濟企業則暫不考慮，主因本地市場規模較細。同時，他表示，以九倉有意投資的金額來看，料不考慮投資於早期發展的初創企業，會物色較成熟的新經濟投資項目。

內地地產方面，吳天海稱，由於部分大城市有限價情況，集團有部分原打算在首季推售的樓盤因而推延，要視乎調控程度再決定何時推售。