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長和系主席李嘉誠今早離開深水灣道大宅時表示，心情很好。

被問及退休生活如何過，李嘉誠稱，退休後仍有很多事情要做，例如基金會工作，退休後會如常上班，只是做不同工作範疇。

長和(00001)及長實集團(01113)今日舉行股東大會，會後李嘉誠將正式退任，轉任資深顧問。