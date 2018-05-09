香港財經

基滙資本去年夥拍財團，斥約230億元收購領展(00823)拆售的17個屋邨商場，該批商場於3月1日開始歸基滙資本管理。該批屋邨商場以民生商店為主，當中不乏知名小店，如友愛邨商場(現名為H.A.N.D.S)的發發快餐、啟業邨商場的冬菇亭、大排檔等，基滙資本公共事務及市場總監黃梓謙表示，對於區內街坊支持、有屋邨情懷及可創造人流、提升消費能力的地區小店會予以一定的幫忙，「例如在租金上不會一刀切，加幅不會高於連鎖店，以維持他們在區內的經營能力，令小店不致因租金高昂而消失。」

不過他指出，有部分小店仍然選擇結業，很多時是因為租戶不想再經營，並非業主加租所致，「我們更曾經勸一些不想經營的小店繼續下去，總之會為小店尋求最好的解決辦法。」他強調，基滙資本會在達到盈利目標的同時，與服務社區平衡發展。

黃梓謙強調，基滙資本不打算在短期內轉售該17個商場，因此並不是2至3年的短期項目，長遠會提升改善商場，更指基滙資本有於海外活化社區經驗，期望將相關項目帶進香港。

他更指出，續租方面不會「一刀切」，對不同民生店舖及小店有不同租金準則，會逐個個案了解，租金與大型連鎖店不會一致。他又稱，暫時尚未開始談續租，最長的甚至到明年底才開始傾談。

另外，基滙資本持續對旗下商場進行提升工程，例如回應區內的訴求優化其管理範圍內的設施，並設法優化可供利用的空間，部分商場更希望做到活化效果，但提及大型翻新工程，他則表示，今年內不會有涉及大型裝修的項目，不排除明年會開始進行。