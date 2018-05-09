香港財經 時事脈搏

通訊辦通訊事務副總監(電訊)梁仲賢今日在簡布會上稱，有就中資電訊設備商遭美國制裁，或傳涉調查等事宜，向本地電訊商查詢後，發現不少電訊商有採用中興通訊(00763)及華為的設備。惟電訊商向來會多找一些設備供應商，萬一在供應鏈上有任何問題，也會有其他選擇。

他表示，香港是自由港，容許任何電訊設備入口，故不太擔心來自中資電訊設備商的影響，並希望今次事件可以盡快解決，讓本地電訊商有更多選擇。

梁仲賢稱，本地的5G服務準備已進入最後直路，當完成諮詢後，最快今年底或明年初指配26/28吉赫頻段，明年4月初可以提供5G服務。

他指出，香港在5G發展上，並非落後於全球市場，舉例稱如英國今年3月拍賣5G頻譜後，預期2019或2020年才有5G服務，因當地亦如香港一樣，需要清空這些頻段，為日後的服務做準備。至於，韓國在眾多先進經濟體中，屬於最早期推出5G服務的地區，預期今年底會供應5G服務。

26/28吉赫的頻段由於供應頻譜甚多，梁仲賢稱在諮詢業界後，未必有甚大需求，故或會採用指配安排。至於，3.5吉赫則會在明年拍賣，而單一競投者最多只能獲得100兆赫的頻譜，當中要開放最少30%的網絡容量，予非關連的電訊商使用，目的是為了促進市場競爭。

不過，由於3.5吉赫頻段本身用作提供衞星服務，需要一段時間清理頻譜，而個別地區如大埔工業邨及赤柱，則因有較多衞星在區內設置，可能會影響3.5吉赫頻段在區內提供的服務，但梁仲賢稱，未來可能仍有其他頻段供應5G服務。