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今日 10:13 香港財經 時事脈搏

人才入境計劃 創科署:未來或探討擴至其他科企

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政府推出「科技人才入境計劃」，創新科技署署長蔡淑嫻表示，近年本港的創科氛圍愈來愈好，對海外科技人才有一定吸引力，相信上述計劃會受到業界歡迎。

對於該計劃目前只適用於科技園公司和數碼港租戶，蔡淑嫻出席電台節目時解釋，這是由於當局對位於上述兩個園區內的公司較為熟悉，能較快確認相關公司的業務發展，批出可輸入的海外科技人才配額，協助公司更快聘請海外人才。

蔡淑嫻表示，不排除在計劃實行半年至9個月後，當局會進行檢討，屆時可探討將計劃擴展至其他並非位於科學園及數碼港的科技公司。

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