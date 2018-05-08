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浦江中國(01417)宣布，與上海盈展資產管理、深圳海億達科技及深圳能效通網絡，分別訂立合作框架協定。

其中，該公司將與上海盈展共用存量物業資源，在存量物業管理服務領域及城市存量更新商業物業的定位、推廣及服務領域進行合作。

另外，該公司及介谷科技和海億達科技及能效通網絡合作，加強在設施運維及節能服務領域的合作關係，加深公司物業管理的科技管理、運維及服務。

浦江中國執行董事兼行政總裁肖予喬表示，訂立的合作框架協定將促進各方深入合作，不但加強公司的競爭力，亦加快公司向科技物業轉型的步伐。