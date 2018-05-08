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政府推出為期3年的「科技人才入境計劃」先導計劃，加快輸入海外及內地科研人才，首年輸入最多1000名科技人才。當局會於本月底開始進行簡介會，下月開始接受申請。

先導計劃適用於在科技園及數碼港內從事生物科技、人工智能、網絡安全、機械人技術、數據分析、金融科技及材料科學的公司。每間公司每年最多可取得不多於100個配額。

被問到輸入專才會否影響本地人就業機會，創新及科技局局長楊偉雄稱，計劃是針對本地缺乏的人才。同時，計劃要求每間公司在每聘用3名非本地人才，需聘用一名全職本地員工及兩名本地實習生，並須從事與科技相關的工作，以助培訓本地人才。此外，企業需向當局證明無法在港招聘相關人才。

對於會否擔心計劃輸入的人才會以內地人為主，楊偉雄指出，科技園內有逾七成為本地公司，數碼港則有不少國際性公司，相信在輸入海外及內地人才的比例會平均。

創新及科技局常任秘書長卓永興表示，由於今次屬先導計劃，故暫只針對科技園及數碼港內的企業，以便能加強先導計劃的可操作性，避免出現濫用情況；同時，兩園區共有逾七百間企業，大部分本地科研亦在園區內的公司進行。他又稱，在計劃運作半年至9個月會作檢討，包括是否有需要擴展至兩個園區外的科研企業。

現時香港已有其他輸入專才的計劃，卓永興稱，由於專才計劃涵蓋範圍較廣，門檻亦較高，申請時間較長。是次計劃針對科技人才，申請公司只需填約3頁紙的申請表，並料在兩星期內可批出配額。入境處亦只需約兩星期處理相關人才的工作簽證。