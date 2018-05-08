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政府宣布，推出「科技人才入境計劃」，申請成功的科技公司或機構可獲配給輸入人才的配額。計劃以先導形式推行，為期3年，首個運作年度輸入最多1000名科技人才，目標在今年6月內開始接受申請。

計劃會先適用於在香港科技園公司及數碼港從事生物科技、人工智能、網絡安全、機械人技術、數據分析、金融科技及材料科學的租戶和培育公司。

創新及科技局局長楊偉雄表示，發展創科，人才是致勝關鍵，香港必須在政策上便利業界得到需要的科技人才。今次推出的計劃大幅簡化申請科技人才入境的手續及減省所需的時間，將有效幫助科技公司或機構從海外和內地招聘本地缺乏的科技人才，對推動創科發展，作用重大。

在申請配額階段，申請的科技公司須向創新科技署證明本港缺乏或不能輕易覓得具備相關技能、知識或經驗的人才。成功申請的科技公司每年可得到不多於100人的配額。

創新科技署會在考慮科技園公司及數碼港的意見後，決定是否向申請的科技公司發出配額。若後科技公司提交的資料齊備，目標兩星期內完成審批。獲發配額的科技公司，在覓得人選後，可向入境事務處提交工作簽證及進入許可證的申請，一般約需時兩星期處理。

經計劃來港的人士，須持有具特別認受性的大學所頒授的科學、科技、工程或數學(STEM)學科學位，即「QS世界大學排名榜」、「倫敦時報高等教育世界大學排名榜」及「世界大學學術排名」與STEM相關的首100間大學所頒授的學位。持有碩士或博士學位者毋須工作經驗，持有學士學位者則須具備最少一年在相關科技範疇的工作經驗。

創新科技署會在5月底至6月中向科技園公司及數碼港的租戶和培育公司簡介計劃。

