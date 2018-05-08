香港財經

港滙持續偏弱，本港3個月拆息17連升。

據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)降至1.1664厘，五連跌；3個月息則升至1.747厘，連升17個交易日，再創2008年底以來新高。

隔夜息降至0.2191厘；1星期及兩星期拆息則分別降至0.5757厘及0.7314厘。

長息方面，半年期息略升至1.8873厘；1年期報2.2957厘。

截至本港上午11時42分，港滙報7.8495。據彭博報價系統，港滙曾觸7.85。